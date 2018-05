Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 maggio 2018 18.17 28 maggio 2018 - 18:17

Dopo un avvio in positivo, la Borsa svizzera ha ridotto i guadagni nel pomeriggio per poi i recuperare sul finale. L'indice dei valori guida SMI ha chiuso in progressione dello 0,19% a 8'775,45 punti e quello allargato SPI dello 0,23% a 10'505,10 punti.

Sul listino principale Roche ha chiuso in calo (-0,05% a 217,50 franchi). Gli altri due pesi massimi Novartis e Nestlé hanno invece guadagnato rispettivamente lo 0,29% (a 75,78 franchi) e lo 0,79% (a 76,80 franchi).

Contrastati anche i bancari: solo Julius Bär ha terminato in progressione (+0,13% a 60,88 franchi). UBS ha ceduto lo 0,25% a 15,725 franchi e Credit Suisse ha lasciato sul terreno lo 0,50% a 16,07 franchi.

Per quanto riguarda gli assicurativi, in crescita Swiss Re (+0,42% a 91,02 franchi), mentre in perdita Zurich (-0,13% a 305,40 franchi) e Swiss Life (-0,03% a 353,90 franchi). Quest'ultimo ha comunicato di aver un numero di contratti in leggero aumento nel 2017 nella previdenza professionale, ma le entrate in questo segmento sono calate.

Tra i titoli più sensibili alla congiuntura solo Sika ha chiuso in crescita (+1,07% a 8050,00 franchi). ABB ha perso lo 0,13% (a 23,33 franchi), Adecco lo 0,20% (a 61,36 franchi), Geberit lo 0,32% (a 434,40 franchi) e LafargeHolcim lo 0,08% (a 52,10 franchi).

