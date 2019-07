La Borsa svizzera chiude in rialzo per la quinta seduta consecutiva, con l'SMI che in giornata ha toccato un nuovo massimo storico a 10.091,48 punti. In chiusura l'indice principale segna un +0,46% a 10'066.53 punti.

Il listino allargato SPI avanza dello 0,47% a 12'175.80 punti. Tra le blue chip sotto pressione ABB (-1,13% a 19.72 franchi) in seguito a un commento critico e all'abbassamento dell'obiettivo del corso da parte di Jefferies. In forte rialzo per contro Credit Suisse (+1,31% a 11.96 franchi), Givaudan (+1,21% a 2'768.00 franchi), LafargeHolcim (+1,09% a 48.26 franchi) e Alcon (+1,05% a 61.83 franchi).

Tra i pesi massimi difensivi Nestlé ha chiuso con un +0,20% a 102.32 franchi. Roche, che ha annunciato oggi di aver raggiunto gli obiettivi della terza fase di studio clinico sul Xofluza nei bambini ammalati di influenza, è salita dello 0,79% a 281.45 franchi, mentre Novartis segna un +0,32% a 91.03 franchi. Oggi si è appreso che le ONG "Public Eye" e "Médecins du Monde" hanno presentato opposizione contro uno dei brevetti del Kymriah, una terapia genetica messa a punto da Novartis, all'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco di Baviera. Un'iniezione di questo preparato contro la leucemia costa 370'000 franchi.

