Borsa svizzera chiude in progressione, SMI +1,10%

Dopo la seduta negativa di ieri, oggi la Borsa svizzera ha ritrovato vigore: l'indice principale SMI ha chiuso le contrattazioni con un rialzo dell'1,10% a a franchi punti, quello allargato SPI dell'1,07% a 10'077.94 punti.

Gli operatori hanno spiegato che la speranza di una distensione nella guerra commerciale sino-americana, con il primo round di negoziati conclusosi oggi a Pechino, riporta gli investitori ad operare sul mercato. Sul listino principale sotto pressione fin dall'apertura Sika (-3,99% a 120.40 franchi), che ha annunciato oggi, oltre a un'acquisizione da 2,5 miliardi di franchi, un fatturato per la prima volta superiore ai 7 miliardi per il 2018. Ma gli analisti sono rimasti delusi dalle prospettive sui margini: il gruppo si attende un EBIT fra i 940 e i 960 milioni.

Tutte le altre blue chip hanno terminato in progressione; in particolare Swiss Life (+3,16% a 392.30 franchi), Adecco (+3,11% a 47.68 franchi) e ABB (+1,38% a 19.06 franchi) sono state spinte da un innalzamento delle raccomandazioni sui rispettivi titoli. In forte crescita anche Swatch (+2,38% a 293.10 franchi), Lonza (+2,23% a 271.00 franchi) e Richemont (+1,72% a 65.06 franchi), così come i pesi massimi difensivi Novartis (+1,90% a 84.68 franchi) e Roche (+1,86% a 252.50 franchi).

