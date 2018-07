Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 luglio 2018 18.06 05 luglio 2018 - 18:06

Dopo una seduta trascorsa quasi tutta in territorio positivo, la Borsa svizzera ha virato in negativo prima di concludere di nuovo sopra la linea di demarcazione. L'SMI ha terminato in rialzo dello 0,12% a 8'674.04 punti, l'SPI dello 0,17% a 10'384.36 punti.

Hanno chiuso le contrattazioni in netto aumento i bancari UBS (+0,79% a 15,16 franchi) e Credit Suisse (+1,00% a 14,94 franchi) mentre Julius Bär è invariata a 58,10 franchi. Bene anche i titoli ciclici: Geberit (+0,19% a 420,80 franchi), ABB (invariata a 21,22 franchi), Sika (+0,37% a 134,70 franchi) e LafargeHolcim (+0,49% a 47,24 franchi). In rialzo anche Adecco (+0,34% a 58,42 franchi), il cui barometro congiunturale ha rivelato oggi che nel secondo trimestre il numero di offerte di impiego è aumentato del 6% rispetto allo stesso periodo del 2017 e del 2% rispetto ai tre mesi precedenti.

Hanno sostenuto il listino anche gli assicurativi (con Zurich a +0,81% a 296,00 franchi, Swiss Life a +0,64% a 345,90 franchi e Swiss Re a +0,23% a 87,14 franchi), nonché Givaudan (+0,92% a 2'295,00 franchi), Lonza (+0,78% a 267,60 franchi), Swisscom (+0,29% a 456,00 franchi) e SGS (+0,23% a 2'623,00 franchi). Il leader mondiale nel settore delle certificazioni e ispezioni ha comunicato oggi la cessione di una parte delle sue attività di analisi della qualità dell'aria in Francia.

