La borsa svizzera chiude in lieve rialzo una seduta poco effervescente. L'indice dei valori guida SMI ha terminato a 9011,48 punti, in progressione dello 0,17% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI ha guadagnato lo 0,11% a 10'541,91 punti.

La seduta - la quinta consecutiva in positivo - è stata caratterizzata da variazioni minime degli indici. Al mercato sono mancati gli stimoli per assumere un orientamento più deciso, complice anche il rallentamento dell'attività in Asia per via del capodanno cinese. Le azioni rimangono un interessante veicolo di investimento, ma sempre irrisolti restano diversi importanti nodi, a cominciare dalla Brexit e dalla vertenza commerciale fra Stati Uniti e Cina.

Sul fronte interno l'attenzione era concentrata su Julius Bär (-4,42% a 37,80 franchi), che ha presentato risultati 2018 inferiori alle aspettative. Sono scivolati all'indietro anche gli altri due bancari, UBS (-0,97% a 12,72 franchi) e Credit Suisse (-0,96% a 11,87 franchi). Meno mossi, nello stesso comparto finanziario, si sono rivelati gli assicurativi Swiss Life (-0,17% a 411,90 franchi) e Swiss Re (-0,10% a 95,96 franchi) e Zurich (+0,13% a 314,00 franchi).

Una navigazione di piccolo cabotaggio ha contraddistinto anche i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (+0,18% a 20,00 franchi), Adecco (+0,32% a 50,30 franchi), Geberit (+0,13% a 389,10 franchi), LafargeHolcim (-0,11% a 47,22 franchi) e Sika (+0,23% a 132,50 franchi). Nel segmento del lusso Swatch (-0,35% a 284,50 franchi) si è trovata alle prese con le stesse difficoltà di Richemont (-0,44% a 68,60 franchi).

Neuer Inhalt Horizontal Line