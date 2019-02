Seduta positiva oggi per la Borsa svizzera, con l'indice principale che in giornata ha raggiunto il livello più alto da gennaio 2018. L'SMI ha chiuso con un rialzo dello 0,19% a 9'333.57 punti, mentre l'indice allargato SPI è salito dello 0,23% a 10'925.41 punti.

L'evoluzione positiva si spiega con i segnali incoraggianti che arrivano dalle trattative commerciali tra Usa e Cina. Nel pomeriggio però i listini si sono nettamente indeboliti, complice una serie di dati macroeconomici americani deludenti e l'apertura negativa di Wall Street.

Tra le blue chip ancora pesante UBS (-1,24% a 12.35 franchi) dopo la multa miliardaria incassata ieri in Francia. In forte calo anche gli altri due bancari, Julius Bär (-1,17% a 39.80 franchi) e Credit Suisse (-0,91% a 11.92 franchi), così come Sika (-1,82% a 129.60 franchi), che pubblicherà i propri conti annuali domani, Swatch (-1,58% a 281.20 franchi) e Lonza (-1,03% a 287.00 franchi).

Swiss Re, la quale ha informato oggi sull'andamento dei suoi affari nell'esercizio scorso, ha guadagnato lo 0,47% a 97.92 franchi. In luce Geberit (+0,98% a 401.50 franchi) e soprattutto Nestlé (+1,35% a 91.74 franchi). Hanno chiuso deboli gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (-0,04% a 90.64 franchi) e Roche (+0,13% a 277.05 franchi).

Neuer Inhalt Horizontal Line