Questo contenuto è stato pubblicato il 4 gennaio 2018 17.58 04 gennaio 2018 - 17:58

Dopo un avvio positivo, in mattinata i listini sono scivolati sotto la parità, prima di riprendere quota sul mezzogiorno. L'indice principale SMI ha chiuso gli scambi in rialzo dello 0,32% a 9'509.28 punti, quello allargato pure dello 0,32% a 10'892.52 punti.

In giornata l'SMI ha superato la soglia psicologica dei 9'500 punti per la prima volta dall'agosto 2015, e non è lontana dal record del 4 giugno 2007 (9'548 punti), prima della crisi finanziaria. Anche l'SPI ha terminato la seduta vicinissima a un nuovo massimo. Le prospettive congiunturali favorevoli a livello globale spingono gli investitori ad effettuare acquisti, ha rilevato un operatore citato dalla Reuters.

Tutte le blue chip hanno terminato in progressione eccetto Novartis (-0,53% a 83.06 franchi), Lonza (-0,30% a 269.00 franchi), Swatch (-0,25% a 401.80 franchi) e Nestlé (-0,10% a 83.30 franchi).

Oggi si è appreso che l'autorità sanitaria americana FDA ha concesso a Novartis una certificazione per il suo principio attivo Promacta per il trattamento combinato primario di una rara malattia del sangue. Il gruppo intende richiedere quest'anno l'omologazione negli USA e nell'Unione europea.

Da parte sua Roche (+0,20% a 251.60 franchi) ha concluso un accordo di ricerca con la società biofarmaceutica americana Macrogenics per lo sviluppo di una molecola destinata al trattamento del cancro, di malattie autoimmuni e patologie infettive. Macrogenics riceverà un primo pagamento di 10 milioni di dollari e avrà diritto a versamenti fino a 370 milioni in base agli obiettivi raggiunti.

In forte crescita i ciclici LafargeHolcim (+2,28% a 57.32 franchi), Adecco (+1,58% a 77.32 franchi), Sika (+1,27% a 7'995.00 franchi) e ABB (+1,10% a 26.72 franchi); un po' staccata Geberit (+0,63% a 432.80 franchi).

Bene anche i bancari, con Credit Suisse che segna un +1,48% a 17.83 franchi e Julius Bär un +1,46% a 61.12 franchi, mentre UBS è avanzata dello 0,82% a 18.48 franchi. Tra gli assicurativi Swiss Life è salita dell'1,04% a 348.30 franchi, Swiss Re dello 0,68% a 91.96 franchi e Zurich dello 0,61% a 298.30 franchi.

Quanto agli altri titoli, SGS è progredita dello 0,78% a 2'579.00 franchi, Givaudan dello 0,61% a 2'305.00 franchi, Swisscom dello 0,35% a 522.20 franchi e Richemont dello 0,11% a 89.40 franchi.

Nel listino allargato ancora in forte progressione Addex (+28,29% a 3,90 franchi), salita già ieri del 32,75% dopo aver annunciato l'avvio di un partenariato strategico con la società americana Indivior Plc. Landis+Gyr è cresciuta del 2,10% a 77.95 franchi dopo aver ottenuto una commessa da circa 100 milioni di dollari negli Stati Uniti.

