Seduta complessivamente positiva anche quella di oggi per la Borsa svizzera. L'indice principale SMI ha chiuso in progressione dello 0,40% a 9'694.06 punti, quello allargato SPI dello 0,35% a 11'656.50 punti.

Al centro dell'attenzione vi era UBS (+1,23% a 13.56 franchi), che stamane ha annunciato utili trimestrali in calo, ma comunque superiori alle previsioni. Bene anche Credit Suisse (+1,11% a 13.67 franchi), che aveva presentato le sue cifre ieri.

In forte rialzo Novartis (+2,71% a 81.98 franchi) e la sua ex divisione oftamologica Alcon (+3,49% a 59.57 franchi), mentre gli altri due pesi massimi difensivi Nestlé e Roche segnano rispettivamente un +0,10% a 97.26 franchi e un -0,92% a 264.50 franchi.

Sotto pressione il lusso: Richemont ha perso l'1,73% a 75.00 franchi e Swatch l'1,23% a 313.00 franchi. In calo pure i ciclici, con LafargeHolcim scesa dello 0,76% a 52.16 franchi, Geberit dello 0,54% a 423.60 franchi, ABB dello 0,52% a 21.00 franchi, Sika dello 0,43% a 151.85 a franchi e Adecco dello 0,27% a 58.46 franchi.

Nel listino allargato Kühne+Nagel è avanzata del 3,85% a 148.50 franchi e Bucher dello 0,75% a 351.40 franchi. Entrambe hanno pubblicato oggi i risultati trimestrali. In forte progressione Valora (+5,51% a 258.50 franchi), che ha vinto il bando delle FFS per la gestione delle 262 superfici per chioschi e convenience store nelle stazioni svizzere dal 2021.

