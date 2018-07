Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 17.57 04 luglio 2018 - 17:57

Dopo un avvio in calo i listini della Borsa svizzera sono presto saliti in territorio positivo, dove si sono mantenuti per il resto della giornata. L'SMI ha chiuso in rialzo dello 0,44% a 8'663.53 punti, l'SPI dello 0,22% a 10'366.86 punti.

La seduta si è svolta nella calma, in assenza di notizie di rilievo e nel giorno della festa nazionale americana. Sull'umore degli investitori continua inoltre a pesare il rischio di un'escalation della guerra commerciale tra Usa e Cina. Venerdì dovrebbe entrare in vigore la prima tranche di dazi americani su prodotti cinesi per un valori di 34 miliardi di dollari. Lo stesso giorno sembra che Pechino voglia applicare a sua volta dazi su merci statunitensi per lo stesso valore. "Fintanto che non ci sarà una distensione su questo fronte non dobbiamo aspettarci una ripresa durevole" dei mercati azionari, ha rilevato un operatore citato dalla Reuters.

Hanno sostenuto il listino i pesi massimi difensivi Novartis (+2,03% a 76.36 franchi), Roche (+0,92% a 224.15 franchi) e Nestlé (+0,28% a 79.20 franchi), ma anche Swisscom (+1,54% a 454.70 franchi), gli assicurativi Swiss Re (+0,65% a 86.94 franchi), Swiss Life (+0,53% a 343.70 franchi) e Zurich (+0,07% a 293.60 franchi) nonché Lonza (+0,19% a 265.50 franchi).

