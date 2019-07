Dopo un avvio in calo gli indici della Borsa svizzera sono presto saliti in territorio positivo, dove si sono mantenuti per il resto della seduta. L'SMI ha terminato le contrattazioni con un +0,69% a 10'010.15 punti, l'SPI con un +0,53% a 12'094.50 punti.

Dopo due settimane esatte l'indice principale chiude così per la prima volta di nuovo sopra la soglia dei 10'000 punti. A trainare il listino è stata soprattutto Novartis: il colosso farmaceutico basilese ha presentato stamani cifre trimestrali superiori alle attese ed è avanzato del 3,11% a 92.46 franchi. Bene anche la concorrente Roche (+0,95% a 271.20 franchi), mentre il terzo peso massimo difensivo, Nestlé, segna un +0,43% a 103.70 franchi.

Le cifre semestrali pubblicate oggi da SGS (-3,99% a 2'433.00 franchi) e Givaudan (-1,99% a 2'711.00 franchi) sono per contro risultate sotto le aspettative. Richemont, che ha invece reso noto l'andamento degli affari nel primo trimestre 2019/20, ha invertito rotta nel corso della seduta e ha chiuso con un +1,13% a 86.22 franchi; Swatch - pure partita in calo - è a +0,55% a 308.20 franchi.

Nel mercato allargato tra le aziende che hanno pubblicato ieri sera o stamani i propri conti, Bobst ha lasciato sul terreno il 15,44% a 57.50 franchi dopo aver anche lanciato un avvertimento sugli utili dell'intero esercizio 2018. In calo pure Temenos (-4,16% a 171.60 franchi), Panalpina (-1,96% a 220.00 franchi) e Georg Fischer (-1,84% a 829.00 franchi) mentre sono cresciute Cassiopea (+0,23% a 44.10 franchi) e Rieter (+0,08% a 125.20 franchi).

