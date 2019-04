Seduta interamente positiva per la Borsa svizzera, con gli indici che si sono sempre più rafforzati e hanno chiuso non lontano dai massimi di giornata. L'SMI segna un +0,70% a 9'579.85 punti, l'SPI un +0,62% a 11'498.81 punti.

Guardando al listino principale, tra i ciclici si sono messi in evidenza Sika (+2,75% a 151.40 franchi) che ha annunciato ieri sera l'emissione in due tranches di prestiti per un miliardo di euro, ABB (+1,49% a 20.11 franchi) e Geberit (+10,7% a 416.80 franchi); più deboli invece Adecco (+0,10% a 58.66 franchi) e LafargeHolcim (+0,11% a 52.26 franchi). Nel settore del lusso ha brillato Swatch (+3,29% a 310.60 franchi) ma ha fatto bene anche Richemont, cresciuta dell'1,57% a 73.64 franchi.

Nel comparto finanziario in luce Credit Suisse (+1,95% a 13.31 franchi), mentre UBS è salita dello 0,96% a 13.11 franchi). Hanno guadagnato oltre un punto percentuale gli assicurativi Zurich (+1,37% a 325.00 franchi), Swiss Life (+1,32% a 468.60 franchi) e Swiss Re (+1,24% a 102.10 franchi).

Nel mercato allargato da segnalare che VAT segna un +6,31% a 118.80 franchi nonostante vendite e commesse in calo nel primo trimestre e inferiori alle stime degli analisti. Il produttore sangallese di valvole per il vuoto ritiene tuttavia che potrebbe ormai essere stato raggiunto il punto più basso. Da parte sua Cassiopea è salita del 5,41% a 54.60 franchi grazie a "ottimi risultati" negli studi clinici di fase II del Breezula (Clascoterone) contro la caduta dei capelli per motivi genetici.

Neuer Inhalt Horizontal Line