Questo contenuto è stato pubblicato il 16 febbraio 2018 18.11 16 febbraio 2018 - 18:11

Giornata all'insegna del rialzo oggi per la Borsa svizzera: partita in positivo si è mantenuta al di sopra della linea di demarcazione per tutta la seduta.

L'indice dei valori guida SMI ha chiuso sfiorando quota 9000 a 8'986,72 punti in crescita dello 0,77% e quello allargato SPI a 10'353,58 punti in aumento dello 0,76%.

Nel pomeriggio è giunta dagli Stati Uniti l'indicazione sulla fiducia dei consumatori americani: misurata dall'indice Michigan, è salita in febbraio a 99,9 da 95,7 di gennaio. Il dato è maggiore delle attese degli analisti, che scommettevano su 95,5.

Sempre da oltre Oceano sono stati resi noti i dati relativi ai prezzi all'import e all'export in gennaio. I primi sono saliti dell'1%, sopra le attese degli analisti che scommettevano un aumento dello 0,6% e i secondi sono progrediti dello 0,8% oltre il +0,4% previsto dal mercato.

Il numero di case nuove negli Usa sono sono salite del 9,7% a quota 1,33 milioni di unità, ai massimi da oltre un anno. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che scommettevano su 1,23 milioni.

Sul listino principale Nestlé, che ha chiuso ieri in netto calo, ha registrato una leggera progressione (+0,05% a 75,74 franchi). In positivo anche gli altri due pesi massimi difensivi: Roche, che ha rilevato interamente la società americana privata specializzata in tecnologie e servizi Flatiron Health Inc, è avanzata dello 0,94% a 225,50 franchi e Novartis dell'1,48% a 80,80 franchi.

Positivi anche i bancari con UBS che ha guadagnato lo 0,85% a 17,80 franchi, Credit Suisse lo 0,93% a 17,38 franchi e Julius Bär lo 0,82% a 61,80 franchi. Contrastati invece i titoli assicurativi: Swiss Re - unico titolo delle blue chip in negativo - ha registrato una flessione dello 0,65% a 94,40 franchi, mentre Swiss Life e Zurich hanno chiuso in progressione rispettivamente dello 0,39% (a 335,80 franchi) e dello 0,13% (a 308,20 franchi).

Tra i valori ciclici, i maggiori guadagni sono stati messi a segno da Geberit (+1,49% a 428,00 franchi), seguito da Sika (+0,97% a 7'775,00 franchi). LafargeHolcim e ABB sono avanzati entrambi dello 0,77% (rispettivamente a 54,82 franchi e a 23,61 franchi).

Nel settore del lusso Swatch Group (+1,54% a 415,20 franchi) ha fatto meglio di Richemont (+0,73% a 85,62 franchi).

Sul mercato allargato ha pubblicato i risultati 2017 Schindler (+0,27% a 219,80 franchi).

