Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 17.46 23 maggio 2018 - 17:46

Seduta in netto ribasso per la borsa svizzera, che come le altre piazze continentali ha sofferto per le tensioni geopolitiche, le preoccupazioni circa la tenuta della congiuntura globale e i timori per gli sviluppi in Italia.

L'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 8794,94 punti, in flessione dell'1,58% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha perso l'1,40% a 10'505,46 punti.

Sul fronte interno i singoli titoli hanno aperto con ribassi frazionali, ma la dinamica negativa è andata accentuandosi e alla fine della giornata a referto sono finiti anche arretramenti che hanno sfiorato il 4%. È stato il caso in alcuni momenti per Julius Bär (-3,42% a 61,00 franchi), che ha oggi annunciato di aver superato i 400 miliardi di franchi di patrimoni amministrati. Perdite consistenti sono state mostrate anche dagli altri due bancari, UBS (-1,81% a 16,03 franchi) e Credit Suisse (-2,86% a 16,45 franchi).

