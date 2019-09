Seduta interamente in territorio negativo per la Borsa svizzera, anche se in chiusura i listini hanno dimezzato le perdite rispetto ai minimi di giornata. L'indice principale SMI e quello allargato SPI hanno entrambi ceduto lo 0,77%, a 9'914.82 e a 12'047.15 punti.

Sui listini hanno pesato le incertezze politiche negli Usa dopo l'annuncio della speaker democratica alla Camera, Nancy Pelosi, sull'impeachment del presidente Donald Trump e le incertezze sul commercio dopo il duro discorso di quest'ultimo dinanzi all'assemblea generale dell'Onu in relazione al conflitto commerciale con la Cina.

Tra le blue chip sotto pressione soprattutto Credit Suisse (-1,90% 12.13 franchi), i cui vertici sono messi in cattiva luce dalla vicenda del manager pedinato. In forte calo pure i ciclici ABB (-1,59% a 19.155 franchi), Sika (-1,30% 143.70 franchi) e Adecco (-1,14% a 53.96 franchi); mentre hanno limitato le perdite Geberit (-0,49% a 471.20 franchi) e LafargeHolcim (-0,35% 48.65 franchi).

Pesanti anche Lonza (-1,51% a 338.50 franchi), Richemont (-1,31% a 72.20 franchi), su cui grava un peggioramento della raccomandazione sul titolo da parte di HSBC, Swiss Life (-1,27% a 468.20 franchi), e Swisscom (-1,00% a 487.20 franchi).

Non hanno fatto meglio i pesi massimi difensivi Nestlé (-1,33% a 106.76 franchi) e Novartis (-1,10% a 84.75 franchi). Roche segna un -0,30% a 282.50 franchi. In controtendenza hanno chiuso gli assicurativi Swiss Re (+0,05% a 102.45 franchi) e Zurich (+1,01% a 378.30 franchi).

Nel mercato allargato va segnalato un altro balzo - dopo il +54,61% di ieri - di Kuros (+58,30% a 3.72 franchi), che alla vigilia informato sulla commercializzazione di un nuovo prodotto.

