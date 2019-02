Ancora una giornata debole oggi per la Borsa svizzera: in chiusura, l'indice delle blue chip SMI ha ceduto lo 0,25% a 9388,94 punti. L'indice completo SPI è arretrato dello 0,17% a 10'964,46 punti.

Osservate speciali oggi Sunrise, Adecco, ABB e Emmi che hanno presentato i risultati 2018. Circa Sunrise, è di ieri sera la notizia che l'operatore telecom è pronto a sborsare 6,3 miliardi di franchi per rilevare UPC. L'annuncio è stato male accolto dagli investitori: il titolo ha perso in Borsa l'8,74% a 74.05 franchi, benché la società abbia presentato oggi risultati rallegranti.

Sunrise ha registrato un fatturato in crescita dell'1,2% su base annua a 1,88 miliardi. Escludendo i guadagni derivanti dalla dismissione delle antenne, che nel 2017 avevano portato 420 milioni supplementari, l'utile netto è cresciuto da 85 a 107 milioni.

Per quanto attiene ad ABB, il titolo ha lasciato sul terreno il 2,44% a 19,76 franchi. Il gigante industriale attivo soprattutto nei settori dell'energia e dell'automazione ha visto l'utile netto scendere su base annua del 2% a 2,1 miliardi di dollari (stessa cifra in franchi, cambio 1:1).

In merito ad Adecco, l'azienda leader nel settore del lavoro interinale ha perso il 3,25% a 51,86 franchi. La società ha vissuto un quarto trimestre 2018 problematico, dovuto al rallentamento congiunturale in Europa, che ha lasciato tracce a livello di crescita e redditività. L'utile netto annuale si è attestato a 458 milioni di euro (520,1 milioni di franchi), in flessione del 42% su un anno.

Quanto ad Emmi, il titolo dopo essere salito nella prima metà della giornata ha perso slancio finendo sotto la parità (-0,30% a 99,85 franchi). Il leader elvetico nel settore lattiero ha archiviato l'esercizio 2018 con un utile netto in crescita di ben il 44,4% a 233,3 milioni di franchi, grazie anche alla vendita di una partecipazione minoritaria. Il fatturato è salito del 2,8% a 3,46 miliardi.

Per quanto riguarda gli altri titoli dell'SMI, Nestlé ha recuperato terreno nel corso della giornata guadagnando lo 0,27% a 90,36 franchi, mentre Roche ha perso lo 0,29% a 277,30 franchi e Novartis lo 0,39% a 91,04 franchi, contribuendo così ad appesantire i listini.

Nel comparto finanziario, UBS ha chiuso in crescita dello 0,47% a 12,70 franchi, Credit Suisse dello 0,12% a 12,34 franchi e Julius Baer dell'1,77% a 43,59 franchi. Tra gli assicurativi, Zurich è progredita dello 0,33% a 330 franchi, Swiss Life dello 0,86% a 435 franchi e Swiss Re dello 0,08% a 98,82 franchi.

Swisscom, concorrente di Sunrise, ha ceduto lo 0,30% a 462,10 franchi. Male Swatch, in arretramento dell'1,30% a 295,50 franchi, mentre Richemont ha guadagnato lo 0,16% a 76,44 franchi. Tra i titoli sotto pressione anche Lonza (-3,75% a 277,50 franchi).

