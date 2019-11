Giornata negativa oggi per la Borsa svizzera, dopo il record di ieri: in chiusura, l'indice principale SMI ha ceduto lo 0,52% a 10'272,98 punti. In flessione anche l'SPI dello 0,54%, a 12'398,58 punti.

Osservata speciale oggi tra le blue chip, Adecco, che ha guadagnato lo 0,81% a 59,68 franchi. Il gigante del lavoro interinale ha registrato nel terzo trimestre un utile netto di 179 milioni di euro (198 milioni di franchi), cifra assai inferiore ai 270 milioni incassati nello stesso periodo dell'anno precedente. Sempre oggi la società ha comunicato di aver ceduto la sua controllata Soliant Health negli Stati Uniti, attiva nel reclutamento di personale sanitario, a Olympus Partners per 612 milioni di euro.

Tra gli altri titoli, i bancari sono risultati in crescita: UBS ha guadagnato l'1,32% a 12,27 franchi e Credit Suisse lo 0,54% a 12,99 franchi. Contrastati gli assicurativi: Zurich ha ceduto lo 0,46% a 386,60 franchi e Swiss Re lo 0,10% a 103,65 franchi, mentre Swiss Life è salita dell'1,18% a 505,20 franchi.

Hanno trascinato gli indici sotto la parità le vendite sui difensivi: Roche ha perso lo 0,27% a 297,60 franchi, Nestlé lo 0,86% a 103,78 franchi e Novartis lo 0,93% a 86,55 franchi.

Nel lusso, bene Swatch, salita dello 0,64% a 284,50 franchi, mentre Richemont ha lasciato sul terreno lo 0,53% a 79,12 franchi.

