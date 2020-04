Giornata nera per le Borse europee, Zurigo compresa.

Dopo un avvio timidamente positivo i listini della Borsa svizzera sono passati sotto la parità e si sono vieppiù indeboliti. In chiusura l'indice principale SMI segna un -2,29% a 9'320.20 punti, quello allargato SPI un -1,99% a 11'456.29 punti.

Gli operatori parlano di realizzi di guadagno dopo i recenti rialzi sui mercati azionari. La pandemia di coronavirus continua a preoccupare gli investitori. Oggi è emerso che le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono crollate in marzo dell'8,7%, mentre la produzione industriale è scesa del 5,4%, in quelli che sono i maggiori cali da decenni.

Tre le blue chip sotto pressione i bancari, dopo la pubblicazione dei trimestrali di Bank of America, Goldman Sachs e Citigroup - per tutti e tre gli utili si sono dimezzati -, sui cui conti pesano gli accantonamenti per le potenziali perdite sui prestiti a consumatori e imprese. UBS segna un -4,51% a 9.052 franchi e Credit Suisse perfino un -6,86% a 7.826 franchi. Tra gli assicurativi Swiss Life ha lasciato sul terreno il 4,27% a 324.90 franchi, Swiss Re il 3,69% a 75.26 franchi e Zurich il -5,33%% a 302.10 franchi.

Pesanti anche i ciclici, da ABB (-4,94% a 16.735 franchi) ad Adecco (-5,82% a 37.24 franchi), da LafargeHolcim (-4,87% a 35.57 franchi) a Sika (-4,20% a 160.95 franchi) e a Geberit (-2,67% a 400.80 franchi). Malissimo pure il lusso: Swatch -5,79% a 192.00 franchi, Richemont -3,67% a 53.54 franchi.

Hanno invece contenuto le perdite i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,17% a 103.28 franchi), Novartis (-0,70% a 82.22 franchi) e Roche (-1,25% a 311.00 franchi).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram