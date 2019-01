Giornata anonima oggi per la Borsa svizzera, con i listini che hanno oscillato perlopiù vicino alla parità. In chiusura, l'indice SMI delle blue chip ha ceduto lo 0,14% a 9011,41 punti. L'indice completo SMI è arretrato dello 0,12% a 10'512,30 punti.

La chiusura di Wall Street per il Martin Luther King Day e l'assenza di risultati aziendali hanno contribuito a smorzare la voglia di investire degli operatori di borsa. Le ultime giornata di contrattazioni in crescita hanno senz'altro spinto molti operatori a vendere i titoli in loro possesso per monetizzare l'investimento.

Osservata speciale oggi nel mercato allargato Interroll, l'azienda ticinese specializzata nella logistica, che ha presentato stamane buoni risultati a livello di fatturato. Il titolo ha chiuso in progressione dello 10,76% a 1668 franchi.

Sul mercato principale, sono risultati in negativo i bancari, con UBS in perdita dello 0,63% a 13,42 franchi, Julius Baer dello 0,25% a 40,69 franchi e Credit Suisse dello 0,41% a 12,19 franchi. Domani, la maggiore banca elvetica presenterà i risultati.

Un po' meglio hanno fatto gli assicurativi, con Zurich invariata a 314,20 franchi, Swiss Re in progressione dello 0,53% a 95,40 franchi e Swiss Life dello 0,50% a 419,20 franchi.

Hanno contribuito ad appesantire i listini le vendite sui pesi massimi: Roche ha ceduto lo 0,19% a 257,90 franchi, Novartis lo 0,54% a 88,32 franchi e Nestlé lo 0,24% a 257,90 franchi.

Meglio hanno fatto i titoli ciclici, come ABB, cresciuta dello 0,36% a 19,32 franchi e Geberit dell'1,94% a 393,60 franchi, mentre LafargeHolcim ha lasciato sul terreno l'1,58% a 46,75 franchi.

I titoli del lusso hanno retto bene: Swatch ha guadagnato lo 0,26% a 307,90 franchi e Richemont lo 0,78% a 69,34 franchi.

