Questo contenuto è stato pubblicato il 15 marzo 2018 17.52 15 marzo 2018 - 17:52

Dopo un'intera giornata in calo i listini della Borsa svizzera sono saliti sopra la parità nel tardo pomeriggio. L'SMI ha chiuso con un rialzo dello 0,11% a 8'878,98 punti, mentre l'SPI ha terminato le contrattazioni in progressione dello 0,68% a 10'355,25 punti.

Col passare delle ore tutti i titoli dell'indice SMI, ad eccezione di Roche, sono tornati in zona utili. Roche ha invece chiuso la giornata in negativo (-3,26%, a 220,80 franchi). Il gruppo farmaceutico basilese ha avviato il pagamento del dividendo: due giorni fa quest'ultimo era stato alzato a quota 8,30 franchi per il 2017, in quello che costituisce il 21mo incremento consecutivo della cedola.

Performance particolarmente positiva per gli assicurativi Swiss Life (+2,04%, a 344,70 franchi), Zurich (+1,49%, a 313,80 franchi) e Swiss Re (+1,38%, a 96,86 franchi), come pure per i titoli finanziari: Julius Bär (+1,86%, a 61,32 franchi), UBS (+1,59%, a 17,52 franchi) e Credit Suisse (+1,02%, a 17,26 franchi). Bene anche il comparto del lusso, con Richemont in crescita dell'1,61% (a 84,80 franchi) e Swatch (+1,35%, a 396,90 franchi).

Completano lo scacchiere delle blue chip Lonza (+1,55%, a 235,30 franchi), Sika (+1,32%, a 7650,00 franchi), SGS (+0,82%, a 2457,00 franchi), Adecco (+1,00%, a 70,62 franchi), Lafargeholcim (+1,10%, a 53,18 franchi), Geberit (+0,62%%, a 440,10 franchi), ABB (+0,57%, a 22,98 franchi), Givaudan (+0,70%, a 2159,00 franchi), Novartis (+0,26%, a 78,04 franchi), Nestlé (+0,24%, a 76,44 franchi) e Swisscom (+0,36%, a 508,20 franchi).

