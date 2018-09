Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2018 17.53 26 settembre 2018 - 17:53

La borsa svizzera ha chiuso la seduta odierna sopra la soglia della parità, con l'indice SMI dei titoli principali in progressione dello 0,65% a 9'080,14 punti, mentre l'indice complessivo SPI è salito dello 0,55% a quota 10'795.50.

I mercati oggi si sono mossi con cautela in una giornata in cui gli investitori erano in attesa di un probabile aumento dei tassi di interesse da parte della Fed, il terzo quest'anno. Secondo il consensus di reuters il rialzo dovrebbe essere di un quarto di punto. Gli investitori ascolteranno inoltre con molto interesse le parole del presidente Jerome Powell sull'impatto economico delle tensioni commerciali sorte tra gli Stati Uniti e i suoi principali partner commerciali.

Sulla piazza zurighese i vari titoli, partiti in ordine sparso, hanno tutti virato in positivo. I listini sono stati sorretti tra gli altri dal colosso dell'alimentare Nestlé, salito dell'1,10% (a 80.80 franchi), mentre gli altri due pesi massimi difensivi - Novartis e Roche - sono progrediti rispettivamente dello 0,55% (a 83.64 franchi) e dello 0,25% (a 236.75 franchi).

Neuer Inhalt Horizontal Line