Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2018 17.46 15 giugno 2018 - 17:46

Seduta in forte ribasso per la borsa svizzera: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 8'643.20 punti, in calo dello 0,55% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha perso lo 0,54% a 10'401.48 punti.

La giornata è stata caratterizzata dalla prudenza degli investitori in quello che negli Stati Uniti è chiamato il "triple witching day", (traducibile come il "giorno delle tre streghe"), ovvero il terzo venerdì dell'ultimo mese di ogni trimestre naturale in cui scadono alcuni titoli azionari.

L'andamento al ribasso già evidenziatosi in mattinata si è accentuato nel pomeriggio dopo che l'amministrazione Trump ha annunciato ufficialmente l'approvazione di dazi su una lunga lista di prodotti Made in China per un valore di 50 miliardi di dollari.

Le nuove misure statunitensi contro Pechino consistono in "dazi del 25% su merci cinesi che contengono tecnologie industrialmente significative, per un valore di 50 miliardi di dollari". L'avvio in calo di Wall Street ha accentuato le perdite sui listini del Vecchio Continente.

Sulla piazza zurighese hanno pesato per tutta la giornata i titoli finanziari, con Julius Baer in perdita del 2,09% (a 60.00 franchi), UBS dell'1,97% (a 15.45 franchi) e CS Group dell'1,82% (a 15.36 franchi), che hanno pagato lo scotto di una politica monetaria ancora molto allentata da parte della Bce.

Neuer Inhalt Horizontal Line