Questo contenuto è stato pubblicato il 12 febbraio 2018 11.14 12 febbraio 2018 - 11:14

La Borsa svizzera continua la prima seduta della settimana in netto rialzo, con l'indice dei titoli principali SMI alle 11:00 in aumento dell'1,86% a 8'843.23 punti e l'indice completo SPI dell'1,81% a 10'187.90.

Tutti i titoli principali sono in positivo e vedono progressioni oltre l'1%. In pole position vi è Lonza (+3,44%), ma guadagni oltre il 2% sono registrati anche da Sika (+2,69%), Zurich (+2,66%), Swatch (+2,50%), Swiss Life (+2,10%), ABB (+2,03%), SGS (+2,03%). Anche i tre pesi massimi difensivi contribuiscono a trascinare in alto il listino: Roche (+1,85%), Novartis (+1,83%) e Nestlé (+1,53%).

Sul mercato allargato Also (+1,14%) sta beneficiando della pubblicazione dei risultati relativi al 2017: il gruppo lucernese attivo nel commercio di prodotti informatici ha registrato una crescita dell'11,2% dell'utile netto, a 92,5 milioni di euro (105,6 milioni di franchi), mentre il fatturato ha raggiunto gli 8,9 miliardi di euro, facendo segnare una progressione dell'11,4%.

Anche Comet (+0,21%) sta guadagnando, seppur in modo lieve, dopo aver annunciato stamattina un utile e un fatturato in crescita nel 2017.

