Questo contenuto è stato pubblicato il 31 maggio 2018 11.39 31 maggio 2018 - 11:39

La Borsa svizzera ha proseguito in mattinata le contrattazioni in territorio positivo: attorno alle 11:20 l'indice principale SMI guadagna lo 0,32% a 8'605.87 punti, quello allargato SPI lo 0,29% a 10'318.48 punti.

Come dimostrano le chiusure positive di Wall Street e Tokyo, le inquietudini attorno alla politica italiana, che avevano gravato sulle scorse sedute, sembrano essersi attenuate.

Fra le blue chip, solo in quattro si trovano al di sotto della linea di demarcazione. In particolare, Lonza frena dello 0,82%, mentre Sika cede lo 0,32%, ABB lo 0,31% e Julius Bär lo 0,07%. Particolarmente positiva la giornata per i due titoli del settore del lusso, al momento i più convincenti: Swatch avanza dell'1,26% e Richemont dello 0,99%.

