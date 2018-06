Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2018 15.20 27 giugno 2018 - 15:20

Dopo una mattinata in calo la Borsa svizzera si è portata in territorio positivo: alle 15.10 l'SMI guadagna lo 0,55% a 8'524.73 punti, l'SPI lo 0,60% a 10'249.71 punti.

Secondo funzionari dell'amministrazione americana, si è appreso nel primo pomeriggio, il presidente Donald Trump avrebbe scelto un approccio moderato ai limiti agli investimenti cinesi negli Stati Uniti, respingendo misure più draconiane: Trump sostiene la spinta bipartisan del Congresso per ampliare l'autorità del Committee on Foreign Investment, l'organismo che rivede gli investimenti negli Usa sulla base della sicurezza nazionale.

Tra le blue chip elvetiche sono in forte rialzo SGS (+3,01%) nonché i ciclici LafargeHolcim (+2,32%), Sika (+2,30%) e Adecco (+2,12%). In calo restano soltanto gli assicurativi Swiss Re (-0,35%) e Swiss Life (-0,29%) così come Novartis (-0,11%).

