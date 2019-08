Dopo una mattinata in rosso, la Borsa svizzera ha girato in positivo nel pomeriggio. Attorno alle 15:00 l'indice dei titoli guida SMI guadagnava lo 0,55% a 9'768,88 punti, quello allargato SPI lo 0,50% a 11'888,88.

La possibile ripresa delle trattative sul commercio internazionale fra Cina e Stati Uniti non ha inizialmente messo le ali ai mercati europei, che risultavano fortemente frenati dalla caduta dell'export in Germania, che ha spinto in negativo il PIL nel secondo trimestre (-0,1%).

Oltre a questo, secondo gli esperti contattati dall'agenzia AWP, si guarda con diffidenza alla pace fra Washington e Pechino, visti anche i continui colpi di scena registrati in passato. A pesare c'è pure l'instabilità politica in Italia.

Sul fronte elvetico l'Ufficio federale di statistica ha in compenso annunciato che nel 2018 il PIL della Svizzera è aumentato del 2,8%. I risultati dei due anni precedenti sono stati inoltre rivisti, con una correzione al rialzo della crescita del PIL di 0,1 punti percentuali nel 2016, portandosi all'1,7%, e di 0,2 punti nel 2017, attestandosi all'1,8%.

Fra i titoli dello SMI moltissimi hanno girato in positivo. Il più pimpante risulta Lonza (+1,26%), seguito da Novartis (+1,09%) e UBS (+0,77%). Male invece Givaudan (-0,54%), Swiss Re (-0,22%) e Zurich (-0,20%). Alcon, che ha ottenuto l'omologazione negli Stati Uniti per la lente intraoculare trifocale Panoptix Acrysoft IQ, guadagna lo 0,35%.

