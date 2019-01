Borsa svizzera in forte rialzo

prosegue in rialzo la seduta della Borsa svizzera: alle 15.10 l'indice principale SMI guadagna l'1,55% a 8'668.18 punti, quella allargato SPI l'1,49,% a 10'119.70 punti.

Sul listino principale resta sotto pressione Sika (-2,39%), che ha annunciato oggi un fatturato per la prima volta superiore ai 7 miliardi di franchi per il 2018. Ma gli analisti sono rimasti delusi dalle prospettive sui margini: il gruppo si attende un EBIT fra i 940 e i 960 milioni. Ancor peggio fa Geberit (-3,72%), sulla scia di un peggioramento della raccomandazione sul titolo da parte di Goldman Sachs. Negativa pure Swisscom (-0,44%).

Tutte le altre blue chip sono in progressione, in primis Adecco (+4,04%), Swiss Life (+3,39%) e ABB (+2,95%), spinte da un innalzamento delle raccomandazioni sui rispettivi titoli. In forte crescita anche Swatch (+3,77%), Lonza (+3,66%), Richemont (+2,69%) e Credit Suisse (+2,15%). Tra i pesi massimi difensivi Roche avanza del 2,04%, Novartis dell'1,78% e Nestlé dello 0,74%.

