Partita al ribasso, la Borsa svizzera ha assorbito nel corso della mattinata le perdite, per poi ritornare sotto la parità nel pomeriggio. In chiusura, l'indice principale SMI ha ceduto lo 0,10% a 8957,19 punti.

L'indice completo SPI è risultato invece leggermente positivo: +0,03% a 10'468.35 punti.

Hanno contribuito in parte a sostenere i listini, in questo clima di incertezza dovuto al previsto rallentamento congiunturale mondiale e alla vertenza commerciale Usa-Cina, i pesi massimi difensivi. Roche è salita dello 0,53% a 258,35 franchi. Nestlé ha chiuso praticamente invariata (+0,02% a 84,32 franchi), mentre Novartis ha ceduto lo 0,14% a 88,02 franchi.

In recupero rispetto a ieri i bancari, con UBS in crescita dello 0,04% a 13,00 franchi, Credit Suisse dello 0,16% a 12,23 franchi e Julius Bär dello 0,76% a 39,98 franchi.

Una certa volatilità è stata registrata dagli assicurativi: Zurich, per buona parte delle giornata in crescita, ha terminato in flessione dello 0,42% a 311,40 franchi, così come Swiss Re (-0,13% a 95,06 franchi). Swiss Life in positivo invece con un guadagno dello 0,17% a 415,80 franchi.

Forte pressione su Sika, che ieri ha annunciato il lancio di un prestito convertibile da oltre un miliardo di franchi. L'azione è scesa del 3,93% a 129,70 franchi, peggiore performance sul listino principale.

I titoli del lusso, come ieri, sono risultati poco tonici: Swatch ha ceduto lo 0,26% a 304,80 franchi e Richemont lo 0,14% a 68,90 franchi.

Neuer Inhalt Horizontal Line