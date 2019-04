Avvio leggermente negativo oggi per la Borsa svizzera, nell'attesa della riunione della Bce sui tassi. Verso le 09.20, l'indice SMI dei titoli guida scendeva dello 0,15% a 9567,40 punti. L'indice completo SPI segnava una flessione dello 0,16% a 11'410,69 punti.

Avvio di seduta poco variato per Piazza Affari a Milano: l'indice Ftse Mib segnava un rialzo dello 0,07% a 21'686 punti. Inizio cauto anche per le principali borse europee: Parigi e Francoforte hanno aperto con un rialzo dello 0,12%, la prima a 5442 punti e la seconda a 11'864 punti. In lieve calo Londra (-0,1% a 7'417 punti).

La Borsa di Tokyo ha terminato le contrattazioni in calo, quando riappaiono i timori di una stagnazione dell'economia globale dopo le revisioni al ribasso annunciate dal Fondo monetario internazionale. Il Nikkei ha segnato una flessione dello 0,53% a quota 21'687,57 punti. Chiusura in discesa ieri sera anche per Wall Street col Dow Jones che ha perso lo 0,72% a 26'151,60 punti, il Nasdaq lo 0,56% a 7909,28 punti e l'indice S&500 lo 0,60% a 2878,25 punti.

