Questo contenuto è stato pubblicato il 10 luglio 2018 15.47 10 luglio 2018 - 15:47

La Borsa svizzera rimane positiva anche nel pomeriggio, con l'indice SMI dei principali titoli che a due ore dalla chiusura segna una progressione dello 0,31% a 8'787,48 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,32% a quota 10'527,33.

Sul piano internazionale da registrare il calo della fiducia economica in Germania e nell'Ue, zavorrata dai timori per una guerra commerciale con gli Usa e dalla sensazione che la crescita abbia definitivamente superato il suo picco. Il dato è in parte compensato dall'aumento sopra le stime dell'indice Nfib, che misura l'ottimismo delle piccole imprese americane.

Sulla piazza zurighese si riprende, tra i pesi massimi difensivi, il colosso dell'alimentare Nestlé (+0,15%), ma sono in rialzo pure i farmaceutici Novartis (+0,29%), Roche (+0,71%) e Lonza, che sale decisamente del 2,21%.

Deboli i bancari, con UBS che scivola all'indietro dello 0,26%: arretra anche Credit Suisse (-0,07%), mentre Julius Bär è ferma al palo. Tra gli assicurativi si salva solo Zurich (+0,03%): in parabola discendente Swiss Re (-0,18%) e Swiss Life (-0,74%). Resistono nel segmento del lusso sia Richemont (+1,45%), sia Swatch (+1,53%).

Sul mercato allargato Meier Tobler, società zurighese attiva nella climatizzazione, ha annunciato oggi un'inattesa contrazione del fatturato nel primo semestre, con un calo che dovrebbe attestarsi al 4% su base comparabile. Per due anni la società intende rinunciare a versare dividendi e il titolo in borsa sta precipitando del 22,03%.

Movimento al rialzo (+7,64%) invece per Interroll, che si aspetta nei primi sei mesi dell'anno una crescita organica del fatturato del 18%, mentre per il risultato operativo Ebit è previsto un passo avanti del 20%. Balzo del 49,01% per Cassiopea, dopo la pubblicazione di risultati clinici promettenti relativi a un suo prodotto contro l'acne.

