Continua a navigare attorno alla parità, anche se ora in leggero ribasso, la Borsa svizzera. Attorno alle 15:00 l'indice dei titoli guida SMI perdeva lo 0,15% a 9'755,31 punti, quello allargato SPI lo 0,14% a 11'718,29.

Sono diversi i dati congiunturali rilevanti pubblicati oggi. A livello elvetico il fatturato del commercio al dettaglio è diminuito in marzo in termini nominali dello 0,5% rispetto allo stesso mese del 2018.

In Eurozona, l'indice Pmi manifatturiero segna un lieve rialzo ad aprile posizionandosi su 47,9 punti dai 47,5 di marzo. Il dato rilevato da Ihs Markit segnala comunque una contrazione dell'attività per il terzo mese di fila, restando sotto quota 50.

Tornando in Svizzera, le nuvole sull'industria sembrano addensarsi: l'indice dei responsabili degli acquisti (Purchasing Manager's Index, PMI) è sceso in aprile a 48,5 punti, 1,8 punti in meno di marzo, mese in cui era già arretrato di 5,1 punti. Per la prima volta dal dicembre 2015 l'indicatore scende sotto il livello di crescita.

Sul listino elvetico occhi puntati su Swisscom, che oggi ha annunciato un fatturato in leggero calo nei primi tre mesi dell'anno. Il titolo pere lo 0,74%.

A fare la parte del leone è attualmente Geberit (+7,33), che nei primi tre mesi dell'anno ha registrato un utile netto di 192 milioni di franchi, in crescita di quasi il 5% su base annua.

Novità anche in casa UBS, dove l'assemblea degli azionisti ha respinto il discarico della direzione e del consiglio di amministrazione per l'esercizio 2018: la proposta di mettere i vertici al riparo da azioni di responsabilità è stata approvata solo dal 41,7% dei votanti presenti alla riunione in corso a Basilea. Il titolo perde lo 0,07%.

L'azienda meno tonica risulta fin dalle prime battute Swatch, che al momento perde il 2,70%. Piuttosto male anche SGS (-1,26%) e Adecco (-0,96%).

