Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2018 15.12 19 giugno 2018 - 15:12

La Borsa svizzera incrementa le perdite nel pomeriggio. Poco dopo le 15.00 l'indice dei titoli guida SMI segnava una flessione dell'1,02% a 8433,04 punti. Il listino allargato SPI era in calo dello 0,96% a quota 10'160,35.

Le affermazioni del presidente della Banca centrale europea (Bce), Mario Draghi, sull'intenzione di Francoforte di mantenere lo stimolo monetario necessario, con pazienza, non sono bastate a stemperare i timori dei mercati per le conseguenze del contenzioso commerciale in atto tra Usa e Cina.

Fra le blue chip, tutti i titoli erano sotto la linea di demarcazione, ad eccezione di Nestlé e Roche, entrambi in parità. Il terzo peso massimo difensivo, Novartis, perdeva l'1,38%. Fra i bancari, CS Group arretrava dello 0,30%, UBS dell'1,12% e Julius Baer dell'1,15%. In forte calo il settore del lusso: Swatch (-3,71%) e Richemont (-3,67%).

