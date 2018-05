Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

23 maggio 2018 15.20

Tensioni geopolitiche e preoccupazioni circa la tenuta della congiuntura globale: è il cocktail tossico che la borsa svizzera si trova oggi suo malgrado costretta a trangugiare, con effetti deleteri sui listini.

Alle 15.15 l'indice dei valori guida SMI segnava 8816,12 punti, in flessione dell'1,34% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva l'1,25% a 10'521,36 punti.

Corea del Nord, Cina, Stati Uniti e Italia: molte le notizie non sempre entusiasmanti che in queste ore interessano questi paesi, mentre in ambito congiunturale sono arrivati dati deludenti dall'Eurozona in generale e dalla Germania in particolare. Ve ne è abbastanza da spingere gli investitori alla cautela, tanto più che a mercati europei chiusi è prevista anche la pubblicazione dei verbali dell'ultima seduta della Federal Reserve, momento sempre delicato.

