Dopo una mattinata incerta l'indice principale della Borsa svizzera aveva preso vigore sul mezzogiorno, ma nel pomeriggio l'SMI si muove ormai chiaramente sotto la parità: alle 15.20 segna un -0,46% a 9'579.90 punti.

Anche l'indice allargato SPI, dopo quattro ore in rialzo, è scivolato sotto la linea di demarcazione e scende ormai dello 0,32% a 11'600.77 punti.

Tra le blue chip sempre sotto pressione Alcon (-1,14%). In forte calo anche i bancari UBS (-1,15%) e Credit Suisse (-1,00%). Pure i pesi massimi difensivi non sostengono più il listino: Nestlé e Novartis cedono lo 0,33%, Roche lo 0,52%. In rialzo sono solo Lonza (+0,67%), LafargeHolcim (+0,19%) e Geberit (+0,18%).

Nel mercato allargato Lem cresce del 5,38% e Züblin dell'1,53%; entrambi hanno pubblicato oggi i risultati dell'esercizio 2018/19. Bene anche Sonova (+2,28%), sempre sulla scia delle cifre presentate ieri. Warteck, che intende effettuare un aumento di capitale, perde invece l'1,94%.

