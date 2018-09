Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 18.10 27 settembre 2018 - 18:10

Dopo aver passato la giornata in territorio negativo i listini della Borsa svizzera sono passati sopra la parità a un'ora e mezza circa dalla chiusura. L'SMI ha poi terminato gli scambi con un rialzo dello 0,35% a 9'112.22 punti, l'SPI dello 0,29% a 10'826.95 punti.

Tra le blue chip in forte flessione Adecco (-1,52% a 51.92 franchi) in seguito a un abbassamento della raccomandazione sul titolo da parte di Kepler Cheuvreux.

Sotto pressione pure i bancari, con UBS che ha perso lo 0,69% a 15.83 franchi, Credit Suisse lo 0,49% a 15.14 franchi e Julius Bär lo 0,63% 50.66 franchi. Quest'ultima ha annunciato un partenariato con la giapponese Nomura, che ha rilevato una quota del 40% nella filiale Julius Bär Wealth Management.

In calo anche il lusso, con Richemont arretrata dell'1,04% a 79.72 franchi e Swatch dello 0,38% a 391.40 franchi, così come SGS (-0,39% a 2'587.00 franchi).

Al contrario ha chiuso in netta progressione LafargeHolcim (+2,68% a 48.68 franchi). Tra i pesi massimi difensivi Roche è salita dello 0,46% a 237.85 franchi, Nestlé dello 0,54% a 81.24 franchi e Novartis dello 0,88% a 84.38 franchi. Quest'ultima ha concluso un accordo di cooperazione con la cinese Cellular Biomedicine Group (CBMG) per la produzione della terapia cellulare Kymriah.

Intanto Zurich (+0,13% a 312.10 franchi) ha annunciato che acquisisce una quota dell'80% nel gruppo assicurativo indonesiano PT Asuransi Adira Dinamika (Adira), leader del mercato locale, per un prezzo di quasi 400 milioni di franchi.

Nel mercato allargato, Implenia, in progressione dello 2,91% a 63.55 franchi, ha ottenuto dal gruppo assicurativo Swiss Life un contratto per la costruzione di uno stabile di 25 piani a Zurigo-Altstetten per 65 milioni di franchi.

Da parte sua Relief Therapeutics ha perso il 5,13% a 0.0074 franchi dopo che la Borsa svizzera SIX ha aperto un'inchiesta violazioni dell'obbligo di notifica.

