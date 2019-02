Avvio in leggero calo stamane per i listini alla Borsa svizzera: poco prima delle 09.10, l'indice dei titoli guida cedeva lo 0,13% a 9386,74 punti. L'indice completo SPI arretrava dello 0,11% a 10'974,26 punti.

A Milano, Piazza Affari ha aperto in calo: l'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in perdita dello 0,31% a 20.373 punti. In negativo anche Parigi, col CAC 40 in discesa dello 0,36% a 5.212,86 punti. A Londra, il FTSE-100 cedeva lo 0,71% a 7.132,56 punti. Il DAX di Francoforte perdeva lo 0,51%.

La Borsa di Tokyo ha terminato gli scambi col segno meno, con gli investitori che hanno fatto scattare le prese di profitto quando l'indice di riferimento è salito ai massimi in due mesi e mezzo, in attesa di sviluppi dalle trattative sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti. Il Nikkei ha segnato una variazione negativa dello 0,37% a quota 21.449,39 punti.

Chiusura in rialzo ieri sera invece per Wall Street col Dow Jones che ha guadagnato lo 0,23% a 26'091,95 punti, il Nasdaq lo 0,36% a 7'554,46 punti e l'indice S&P500 lo 0,12% a 2'796,10 punti.

