La borsa svizzera rimane in territorio positivo, con l'indice SMI dei titoli principali che a due ore dalla chiusura segna una lieve progressione dello 0,10% a 9'030,58 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,09% a quota 10'745,58.

Tutte le borse europee sono caute in una giornata in cui gli investitori sono in attesa di un probabile rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed. L'annuncio è previsto per questa sera e si tratterebbe del terzo rialzo del 2018.

Sulla piazza zurighese appesantisce i listini Roche (-0,51%), mentre gli altri due pesi massimi difensivi allungano il passo: Novartis avanza dello 0,22% e Nestlé dello 0,60%.

Contrastati i bancari: Julius Bär (+0,16%) riesce a rimanere a galla, mentre scivolano all'indietro UBS (-0,47%) e Credit Suisse (-0,16%). Nello stesso comparto finanziario risultano di segno più gli assicurativi Zurich Insurance (+0,42%), Swiss Re (+0,24%) e Swiss Life (+0,86%).

Richemont, nel segmento del lusso, rimane incollata sulle quotazioni di ieri, mentre Swatch sta risalendo e si avvicina alla soglia della parità (-0,03%).

In evidenza LafargeHolcim (+1,53%) e Lonza (+2,54%), già fortemente cresciuta ieri dopo la presentazione degli obiettivi finanziari. In ordine sparso gli altri titoli ciclici: ABB perde lo 0,55%, Adecco sale dello 0,15% e Geberit cede lo 0,20%.

