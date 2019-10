La borsa svizzera, partita in leggero rialzo, rimane in territorio positivo: l'indice SMI dei principali titoli verso le 11.30 segna una lieve progressione dello 0,04% a 9'761,07 punti mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,07% a quota 11'877,00.

Particolarmente dinamica appare Sika che oggi, in occasione della giornata degli investitori, ha innalzato i suoi obiettivi in termini di margine e confermato le previsioni di crescita. Il titolo in borsa sta avanzando del 3,18%.

In progressione pure i titoli difensivi: il colosso dell'alimentare Nesté sale dello 0,53%, mentre tra i farmaceutici Novartis allunga dello 0,48% e Roche più modestamente dello 0,12%. Deboli invece i bancari: UBS scivola dell'1,62% e Credit Suisse dell'1,07%.

Tra i ciclici la performance peggiore viene fatta segnare da ABB (-2,08%), ma decisamente sotto la soglia della parità si situa pure il segmento del lusso: Swatch cede l'1,14% e Richemont l'1,03%.

