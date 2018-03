Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 febbraio 2018 15.22 12 febbraio 2018 - 15:22

La Borsa svizzera lima leggermente i guadagni della mattinata in questa prima seduta della settimana, con l'indice dei titoli principali SMI alle 15:00 ancora in aumento dell'1,29% a 8'793.61 punti e l'indice completo SPI dell'1,26% a 10'133.04.

Tutti i titoli principali sono in positivo. Gli esperti rimandano agli Usa, dove le Borse venerdì, dopo un debole inizio di seduta, hanno registrato una sorprendente inversione. Gli investitori hanno però ancora i nervi tesi, mette in guardia l'agenzia finanziaria awp, come risulta dal cosiddetto indice della paura che misura la volatilità. Il prossimo dato importante dagli Usa, quello sui prezzi al consumo, è atteso mercoledì.

Sulla piazza zurighese, in pole position vi è sempre Lonza (+2,86%), guadagna oltre il 2% anche Swisscom (+2,17%). Poco lontani Swatch (+1,99%), Zurich (+1,88%), Sika (+1,77%), ABB (+1,67%), Swiss Life (+1,52%), Adecco (+1,42%), Givaudan (+1,20%), Swiss Re (+1,13%) e SGS (+1,12%).

Quest'ultimo acquisisce la tedesca SIT Skin Investigation and Technology per un prezzo che non è stato rivelato. Il gruppo tedesco l'anno scorso ha realizzato un fatturato di 3 milioni di euro. Si tratta già della quarta acquisizione da parte del gruppo ginevrino attivo a livello mondiale nel settore della certificazione e dell'ispezione nell'anno in corso. ABB ha invece beneficiato di un rating positivo da parte di Barclays, secondo gli analisti dell'awp.

Anche i tre pesi massimi difensivi contribuiscono a trascinare in alto il listino: Novartis (+1,52%), Roche (+1,25%) e Nestlé (+1,16%).

Sul mercato allargato Also (+1,80%) sta beneficiando della pubblicazione dei risultati relativi al 2017: il gruppo lucernese attivo nel commercio di prodotti informatici ha registrato una crescita dell'11,2% dell'utile netto, a 92,5 milioni di euro (105,6 milioni di franchi), mentre il fatturato ha raggiunto gli 8,9 miliardi di euro, facendo segnare una progressione dell'11,4%.

Anche Comet (+0,49%) sta guadagnando, seppur in modo lieve, dopo aver annunciato stamattina un utile e un fatturato in crescita nel 2017.

Buoni guadagni anche per Meyer Burger (+2,88%), che ha ricevuto una grande commessa dalla norvegese REC Group.

Neuer Inhalt Horizontal Line