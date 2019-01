Dopo aver oscillato per ore attorno alla parità, i listini della Borsa svizzera si muovono ormai chiaramente in territorio negativo. Alle 15.25 l'SMI cede lo 0,34% a 8'926.63 punti, l'SPI lo 0,24% a 10'443.18 punti.

Ciò dopo che il presidente della Banca centrale europea (Bce) Mario Draghi ha affermato che "i rischi per le prospettive" economiche dell'Eurozona "si sono mossi verso il basso", citando fra i fattori di rischio il protezionismo, gli senari geopolitici, i paesi emergenti e la vulnerabilità dei mercati finanziari. Poco prima i membri del consiglio direttivo dell'istituto aveva lasciato invariati i tassi d'interesse.

Tra le blue chip in recupero Sika (+2,08%) dopo la forte perdita di ieri in seguito all'annuncio, alla vigilia, del lancio di un prestito convertibile fino a 1,3 miliardi di franchi. Bene anche SGS (+1,24%) e Adecco (+1,03%).

Pesante invece LafargeHolcim (-2,17%) dopo l'abbassamento della raccomandazione sul titolo e dell'obiettivo di corso da parte di UBS. Male anche Novartis (-1,73%) interessata oggi da voci secondo cui sarebbe intenzionata a rilevare Vifor (che avanza invece dello 0,52%).

Nel mercato allargato, tra le aziende che hanno pubblicato oggi cifre relative all'andamento degli affari nel 2018 Schlatter avanza dell'11,17%, Belimo lo 0,25% e Huber + Suhner cede lo 0,26%.

Tra gli altri titoli Barry Callebaut sale del 6,37% grazie a un miglioramento della raccomandazione sul titolo e dell'obiettivo di corso da parte di Goldman Sachs, mentre al contrario Zur Rose (-2,57%) soffre per l'abbassamento del rating da parte della Banca cantonale di Zurigo.

Panalpina, nel mirino della danese DSV, perde il 3,55% mentre la concorrente Kühne + Nagel, che oggi si è detta non interessata a sottoporre una controfferta, perde lo 0,97%.

Leclanché, la quale parteciperà a un consorzio industriale in Germania che gestirà un centro di ricerca e di produzione di celle per batterie, cresce del 2,84%. AMS, in assenza di notizie che la riguardano, cresce del 4,83%.

