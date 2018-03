Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 dicembre 2014 9.20 23 dicembre 2014 - 09:20

Partenza al rialzo anche oggi per la Borsa svizzera, nell'ultima giornata di contrattazioni prima delle festività natalizie. Poco dopo le 09.00, l'indice SMI del listino principale saliva dello 0,30% a 9060,88 punti. In crescita anche l'indice completo SPI: +0,24% a 8918,91 punti.

Actelion sale dell'1%. Oggi la società biotecnologica basilese ha comunicato di aver inoltrato negli stati Uniti richiesta di omologazione per il suo farmaco Selexipag contro l'ipertensione polmonare arteriosa. Una domanda simile è pendente presso le autorità europee. Actelion spera di poter commercializzare al più presto questo preparato, dimostratosi assai efficace negli studi clinici.

Per quanto riguarda gli altri mercati europei, avvio di seduta stabile per Piazza Affari a Milano con l'indice Ftse Mib in calo dello -0,04% a 19067 punti. A Parigi il CAC 40 sale dello 0,24% a 4264,54 punti. A Francoforte, il Dax avanza dello 0,22% a 9887,24 punti. In progressione anche Londra, col FTSE-100 in salita dello 0,35% a 6599,85 punti.

Borse asiatiche in difficoltà, con scivolone a Shanghai (-3,03%) ed in parte a Sidney (-1,12%), penalizzate dal calo delle quotazioni delle materie prime, a differenza di Hong Kong (-0,23%), ancora in fase di contrattazioni. Chiusa Tokyo per festività.

Chiusura in territorio positivo ieri sera per Wall Street, con lo S&P 500 ai massimi storici. Il Dow Jones è cresciuto dello 0,88% a 17.961,62 punti, il Nasdaq dello 0,34% a 4.781,43 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno una progressione dello 0,4% a 2.078,7 punti.

