La Borsa svizzera ha avviato le contrattazioni odierne in rialzo, con l'indice SMI dei principali titoli che dopo i primi scambi segna una progressione dello 0,40% a 9.293,06 punti, mentre l'indice complessivo SPI sale dello 0,32% a quota 10.860,55.

Apertura positiva anche Francoforte (Dax segna +0,30% a 11.356 punti), Londra (Ftse 100 +0,18% a 7.195 punti), Parigi (Cac 40 +0,17% a 5.171 punti) e Milano (Ftse Mib +0,2% a 20.266 punti).

Chiusura in territorio positivo ieri sera per Wall Street. Il Dow Jones è salito dello 0,03% a 25.891,32 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,19% a 7486,77 punti, mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,16% a 2779,93 punti. La Borsa di Tokyo stamane ha archiviato gli scambi in rialzo dello 0,6% a 21.431 punti.

