Dopo un avvio in calo, i listini della Borsa svizzera si sono portati in territorio positivo in fine di mattinata. Alle 11.40 circa il listino principale SMI avanza dello 0,46% a 9'184,88 punti, quello allargato SPI dello 0,38% a 10'745,49 punti.

Tra le blue chip risultano particolarmente in crescita i bancari UBS (+0,82%) e Julius Baer (+0,63%), mentre Credit Suisse, sulla scia della pubblicazione ieri dei risultati per il 2018, segna una flessione dello 0,26%. Buon andamento, +0,66%, anche per il colosso alimentare Nestlé, che ha anch'esso pubblicato ieri i risultati dello scorso anno.

Non sfigurano nemmeno gli altri pesi massimi difensivi Novartis (+0,54%) e Richemont (+0,36%).

Particolarmente in calo sul listino di Zurigo sono il titolo del lusso Swatch (-0,42%) e Swisscom (-0,40%). Negativo anche Givaudan (-0,16%).

Nel mercato allargato, Bâloise ha reagito bene alla pubblicazione dei risultati dell'esercizio 2018 (+0,58%).

