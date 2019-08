Dopo due sedute in rosso e un avvio in calo stamani i listini della Borsa svizzera tentano il rimbalzo e sono passati sopra la parità. Alle 11.15 circa l'SMI avanza dello 0,27% a 9'625,36 punti e l'SPI dello 0,31% a 11'724,00 punti.

Tra le blue chip in forte progressione Lonza (+1,81%) e Richemont (+1,01%). Contrastati i ciclici, con ABB in calo dello 0,31%, Sika dello 0,39% e Geberit dello 0,04% mentre Adecco avanza dello 0,62% e LafargeHolcim dello 0,11%. In calo i titoli finanziari - eccetto Credit Suisse invariata - con UBS che scende dello 0,28%, Swiss Life dello 0,35%, Swiss Re dello 0,38% e Zurich dello 0,48%. Sostengono invece il listino i pesi massimi difensivi Nestlé (+0,45%), Novartis (pure +0,45%) e Roche (+0,27%).

Nel mercato allargato da segnalare tra le aziende che hanno pubblicato oggi i conti semestrali che Swissquote sale del 6,46%, Galenica del 2,14% e Komax dello 0,94% mentre Oerlikon cede lo 0,20% e la Banca cantonale ginevrina lo 0,25%.

Tra gli altri titoli bene Basilea (+8,43%) dopo risultati positivi negli studi clinici di fase tre sul Ceftobiprol così come Panalpina (+4,43%) grazie all'approvazione da parte dell'assemblea generale straordinaria di tutte le richieste del Consiglio d'amministrazione che permettano il rilevamento del gruppo logistico renano da parte della danese DSV.

