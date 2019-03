Si è appesantita ulteriormente la Borsa svizzera nel primo pomeriggio. Alle 15:00 circa l'indice SMI dei titoli guida perdeva lo 0,95% a 9'235,68 punti, quello allargato SPI lo 0,93% a 10'939,23.

Dopo che nella notte i mercati asiatici sono crollati per timore che Usa e Cina non siano vicini a un accordo commerciale, nel corso della mattinata sono arrivati dati congiunturali poco confortanti: in Germania gli ordinativi delle fabbriche sono crollati a gennaio del 2,6% rispetto al mese precedente e del 3,9% su base annua.

In Italia, nonostante un balzo a gennaio, la produzione industriale fra novembre 2018 e il primo mese dell'anno è stata la peggiore da sei anni a questa parte, con un calo dell'1,8%. L'unico dato positivo in Europa arriva dalla Francia, dove la produzione industriale ha fatto segnare un rialzo dell'1,3% sul mese e dell'1,7% sull'anno, oltre le stime degli analisti.

Nel pomeriggio dagli Stati Uniti è giunta la notizia della creazione in febbraio di 20'000 posti di lavoro, sotto le attese degli analisti (che scommettevano su 180'000) e dato peggiore dal settembre 2017. Il tasso di disoccupazione è però calato al 3,8% dal 4% di gennaio.

Dall'America arriva poi il dato positivo sulle costruzioni di case, che in gennaio sono balzate del 18,6% su base annua a 1,23 milioni di unità, cifra sopra le attese degli analisti, che scommettevano su un aumento del 10,9%.

I salari sono poi saliti in febbraio del 3,4%: era dall'aprile del 2009 che non si registrava un incremento simile.

Sul mercato elvetico solamente un titolo risulta positivo: Swisscom, che fa segnare un +0,36%. Tutti negativi gli altri, con andamenti particolarmente pesanti per Juilius Bär (-2,87%), Swatch (-2,75%), UBS (-2,13%) e LafargeHolcim (-1,97%).

