Giornata abulica fino a questo momento per la Borsa svizzera, con i listini che oscillano attorno alla parità: verso le 11.15, l'indice dei titoli guida SMI risultata invariato a 9398,60 punti.

L'indice completo SPI registrata un guadagno marginale (+0,01%) a 10'987.96 punti.

Appesantiscono i listini le vendite su Nestlé (-0,18%) e sui bancari UBS (-0,52%), Credit Suisse (-0,95%) e Julius Baer (-0,38%), titoli che scontano la buona giornata di ieri. Julius Baer ha reso noto oggi si essersi alleato con lo specialistia di Zugo nelle criptomonete Seba Crypto.

Tra gli assicurativi, Zurich cede lo 0,09%, Swiss Re lo 0,28%, mentre Swiss Life avanza dello 0,40%. Quest'ultima società ha realizzato nel 2018 un risultato operativo in crescita su base annua del 4% a 1,55 miliardi di franchi e un utile netto in progressione del 7% a 1,08 miliardi. Tra i titoli che contribuiscono a frenare i listini figura anche Lonza (-0.84%).

Riequilibrano le vendite sui titoli difensivi gli acquisti su Roche, che avanza dello 0,43%. Novartis è anche in crescita dello 0,11%. Quest'ultima società ha indicato oggi di voler rendere autonoma la sua filiale oftalmologica, Alcon, al più tardi in aprile.

Bene, tra i ciclici, anche LafargeHolcim, che sale dello 0,94%. È di oggi la notizia che il gigante del cemento ha spuntato una commessa da 110 milioni di euro (circa 124 milioni di franchi) per un cantiere delle rete di trasporti "Grand Paris Express" (GPE) in vista delle Olimpiadi in questa città che si terranno nel 2024.

In crescita anche i titoli del lusso, con Swatch che progredisce dello 0,41% e Richemont dello 0,50%. Novartis è anche in crescita dello 0,11%.

Sul mercato allargato, Implenia cede l'11,80%. Nonostante un elevato aumento delle entrate, Implenia ha registrato nel 2018 un forte calo della redditività. Il più grande gruppo svizzero attivo nel settore della costruzione ha subito un crollo dell'utile netto del 92,4% su base annua a 504'000 franchi.

