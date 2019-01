Prosegue ancora al piccolo trotto nel pomeriggio l'andamento della Borsa svizzera: verso le 15.20, l'indice SMI delle blue chip avanzava dello 0,12% a 8948,09 punti. L'indice completo SPI guadagnava lo 0,13% a 10'464,80 punti.

Acquisti si segnalano sui bancari, mentre gli assicurativi hanno un andamento contrastato, così come i pesi massimi. Buon andamento per i ciclici ABB e LafargeHolcim, con quest'ultima che cresce di oltre il 3%. Male invece Givaudan, che perde oltre il 3% dopo la pubblicazione odierna dei risultati per il 2018.

