La Borsa svizzera prosegue la seduta in rialzo, anche se con meno vigore che sul mezzogiorno. Alle 15.15 l'indice principale SMI avanza dello 0,32% a 9'666.10 punti, quello allargato SPI dello 0,34% a 11'630.51 punti.

Tra le blue chip sotto i riflettori dopo i risultati trimestrali Novartis (+2,68%) e Credit Suisse, che in apertura è arrivata a guadagnare attorno al 4,5% e poi ha perso via via terreno per segnare ora solo un +0,04%.

In forte progressione stamani, si sono un po' spente anche UBS (+0,56%) - il "Financial Times" riferisce che le divisioni di asset management di Deutsche Bank e della maggiore banca elvetica sarebbero in trattative per una fusione dalla quale nascerebbe un colosso europeo nell'industria degli investimenti -, Adecco (+0,69%), che approfitta dei trimestrali sopra le attese della concorrente Randstad, ed Alcon (+0,85%).

Nestlé (+0,11%) è passata sopra la parità, mentre Roche (-0,32%) continua a pesare sul listino. Sempre in calo il lusso (Swatch -0,38% e Richemont -0,08%). Ancora contrastati i ciclici e gli assicurativi.

Neuer Inhalt Horizontal Line