Questo contenuto è stato pubblicato il 24 settembre 2018 15.48 24 settembre 2018 - 15:48

La Borsa svizzera prosegue la seduta in leggero calo anche nel pomeriggio: alle 15.15 l'indice dei valori guida SMI segnava 8'968,45 punti, in flessione dello 0,30% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,28% a 10'687,85 punti.

Sul fronte interno, con il segno "più" risultano i titoli assicurativi Swiss Re (+0,71%), Zurich (+0,39%) e Swiss Life (+0,30%) nonché i bancari UBS (+0,41%) e Credit Suisse (+0,07%). In positivo sono passati nel pomeriggio anche il ciclico LafargeHolcim (+0,20%) e Swisscom (+0,36%).

Tra le blue chip Swatch rimane il principale perdente (-1,45%), seguito da Roche (-1,02%), nonostante quest'ultimo abbia annunciato la disponibilità mondiale di un nuovo strumento di diagnosi per il rilevamento nel sangue di geni mutanti frequenti nei tumori solidi. In flessione si conferma anche SGS (-0,85%), che però ha recuperato qualcosa rispetto a questa mattina. Adecco si è avvicinata alla linea di demarcazione (-0,04%), dopo la tendenza al ribasso in atto dalla giornata degli investitori tenutasi mercoledì scorso.

Incidono negativamente sul listino anche gli altri titoli di peso massimo difensivi con Novartis che cede lo 0,22%, Nestlé lo 0,25%.

