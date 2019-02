Prosegue in territorio positivo la seduta della Borsa svizzera: alle 15.15 l'indice principale SMI sale dello 0,52% a 9'116.17 punti, quello allargato SPI dello 0,45% a 10'648.21 punti.

Tra le blue chip è in forte rialzo il lusso, con Swatch che cresce del 3,54% e Richemont del 2,47% dopo i dati annuali del gruppo francese Kering. Da parte sua Adecco (+3,04%) è richiesta in seguito ai risultati superiori alle attese della concorrente olandese Randstad. Spiccano in positivo anche Sika (+1,46%), Lonza (+1,29%) e Credit Suisse (+1,23%): quest'ultima pubblicherà i suoi conti 2018 giovedì.

Intanto Swisscom cede lo 0,38% dopo che la Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) ha imposto prezzi più bassi per utilizzo della sua rete da parte di altri operatori. In calo sono anche Nestlé (-0,65%), a due giorni dalle presentazione dei risultati annuali, e ABB (-0,03%).

Nel mercato allargato Vontobel perde il 5,15% dopo la pubblicazione dei risultati 2018; a pesare sono il deflusso di denaro e il dividendo lasciato invariato.

