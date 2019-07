La Borsa svizzera prosegue le contrattazioni in rialzo, anche se gli indici hanno perso un po' di vigore rispetto a mezzogiorno. Alle 15.00 l'SMI cresce dello 0,32% a 10'053.12 punti, l'SPI dello 0,33% a 12'158.88 punti.

Tra le blue chip sempre sotto pressione ABB (-0,85%) in seguito a un commento critico e all'abbassamento dell'obiettivo del corso da parte di Jefferies. In calo anche Richemont (-0,55%), SGS (-0,32%), Geberit (-0,20%) e Nestlé (-0,06%). In forte rialzo per contro Swatch (+1,11%), Alcon (pure +1,11%), Credit Suisse (+1,02%) e Lonza (+1,00%).

Roche, che ha annunciato oggi di aver raggiunto gli obiettivi della terza fase di studio clinico sul Xofluza nei bambini ammalati di influenza, sale dello 0,74%, mentre Novartis segna un +0,37%. Oggi si è appreso che le ONG "Public Eye" e "Médecins du Monde" hanno presentato opposizione contro uno dei brevetti del Kymriah, una terapia genetica messa a punto da Novartis, all'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco di Baviera. Un'iniezione di questo preparato contro la leucemia costa 370'000 franchi.

Nel mercato allargato Züblin avanza dell'1,56%. Di oggi la notizia che il responsabile delle finanze del gruppo immobiliare zurighese, Roland Friederich, assumerà dal 15 luglio anche la carica di presidente della direzione.

